30 апреля 2026, 13:18
Samsung достигла 80% годных чипов при производстве 4‑нм микросхем
Samsung достигла важного рубежа в производстве чипов по технологии 4 нанометра (используется в том числе в качестве базового слоя для новейших чипов памяти HBM4). По данным SEDaily, выход годных изделий превысил 80%.
© Ferra.ru
Теперь Samsung, как отмечают СМИ, сможет «на равных» конкурировать с TSMC в борьбе за заказы на чипы для ИИ, автомобилей и мобильных устройств. Завод Samsung в Пхёнтхэке, где также выпускаются 5-нанометровые и 7-нанометровые микросхемы, уже якобы готов поставлять 4-нанометровые чипы для ИИ-ускорителей.
При всем при этом Samsung выпускает 4-нанометровые чипы уже шесть лет.