Samsung ещё не решила, выпускать ли в США складывающийся втрое смартфон

Опубликовано 19 сентября 2025, 19:051 мин.
Samsung ещё не решила, выпускать ли в США складывающийся втрое смартфонHuawei такие уже делает
Samsung рассматривает возможность запуска своего нового смартфона со складывающимся втрое экраном в США, сообщает CNN Business со ссылкой на источник, близкий к компании. Речь идёт о так называемом Galaxy TriFold.
© AssembleDebug/Android Authority
Сейчас на рынке США нет таких складных телефонов. Хотя Huawei уже продаёт Mate XT с похожей конструкцией, его доступность за пределами Китая крайне ограничена.
Однако такой “высокотехнологичный” дизайн делает телефон дорогим: ожидаемая цена — около $3 000. Как устройство первого поколения, Galaxy TriFold, скорее всего, выйдет ограниченным тиражом, а не массово.
Решение о запуске в США ещё не принято: Samsung взвешивает плюсы и минусы, учитывая сложность конструкции, цену и потенциальный спрос.