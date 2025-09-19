Samsung ещё не решила, выпускать ли в США складывающийся втрое смартфон

Сейчас на рынке США нет таких складных телефонов. Хотя Huawei уже продаёт Mate XT с похожей конструкцией, его доступность за пределами Китая крайне ограничена.

Однако такой “высокотехнологичный” дизайн делает телефон дорогим: ожидаемая цена — около $3 000. Как устройство первого поколения, Galaxy TriFold, скорее всего, выйдет ограниченным тиражом, а не массово.

Решение о запуске в США ещё не принято: Samsung взвешивает плюсы и минусы, учитывая сложность конструкции, цену и потенциальный спрос.