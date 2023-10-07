Samsung Galaxy A15 4G выпустят сразу с Android 14

Согласно листингу бенчмарка, Galaxy A15 4G (SM-A155F) будет оснащен восьмиядерным процессором Helio G99 SoC и графическим процессором Mali-G57 MC2. Ожидается, что устройство будет оснащено 4 ГБ оперативной памяти и будет работать под управлением ОС Android 14 с фирменным интерфейсом Samsung One UI. В тестах Geekbench Galaxy A15 4G получил 743 балла в одноядерном тесте и 2005 баллов в многоядерном тесте.

Хотя точная дата начала продаж Galaxy A15 4G не сообщается, ожидается, что он придет на смену Galaxy A14, который был представлен в начале этого года. Galaxy A14 доступен в вариантах 4G и 5G и оснащен 6,6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ и боковым датчиком отпечатков пальцев.

Обе модели имеют до 6 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти, аккумулятор емкостью 5 000 мАч и поддержку быстрой зарядки 15 Вт.