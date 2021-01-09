Samsung Galaxy A32 будет похож на дизайнерский смартфон LG

С передней стороны у Galaxy A32 будет более привычный дизайн. В экране размещён каплевидный вырез под фронталку. «Подбородок» устройства получился довольно толстым. Диагональ экрана, кстати, составляет 6,5 дюйма.

Galaxy A32 5G уже появлялся в Geekbench, благодаря чему стало известно, что смартфон будет работать на процессоре Dimensity 720. По слухам, смартфон получит батарею на 5000 мАч, 15-Вт зарядку и NFC. Считается, что Galaxy A32 5G станет самым дешёвым 5G-смартфоном Samsung.