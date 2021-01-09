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Samsung Galaxy A32 будет похож на дизайнерский смартфон LG
Блок камер у него необычный
В сети опубликовали официальные рендеры смартфона Samsung Galaxy A32 5G. Устройство оказалось похоже на дизайнерский аппарат LG Velvet.
Galaxy A32 будет выглядеть очень необычно для своей линейки. В блоке камер больше не будет тёмной подложки. Модули будут встроены в корпус по отдельности. Так же, как это сделано у LG Velvet.
С передней стороны у Galaxy A32 будет более привычный дизайн. В экране размещён каплевидный вырез под фронталку. «Подбородок» устройства получился довольно толстым. Диагональ экрана, кстати, составляет 6,5 дюйма.
Galaxy A32 5G уже появлялся в Geekbench, благодаря чему стало известно, что смартфон будет работать на процессоре Dimensity 720. По слухам, смартфон получит батарею на 5000 мАч, 15-Вт зарядку и NFC. Считается, что Galaxy A32 5G станет самым дешёвым 5G-смартфоном Samsung.