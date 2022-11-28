Samsung Galaxy A33 и A32 сравнили по скорости работы: насколько быстрее новая модель?

По большей части разница между Samsung Galaxy A32 (6 ГБ) и А33 5G (8 ГБ) заключается в процессоре. На А32 стоит Helio G80, а на А33 - Exynos 1280.

С точки зрения скорости запуска быстрее оказался, как и ожидалось, Galaxy A33 5G. Разница между смартфонами в скорости составляла 3-4 секунды. С точки зрения дисплеев аппараты идентичны.

Стандартные приложения вроде «набирателя номера», а также «Настройки», «Камера» быстрее открывались на А33 5G. То же самое касается приложений вроде Amazon, Spotify и т.п.