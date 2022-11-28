Samsung Galaxy A33 и A32 сравнили по скорости работы: насколько быстрее новая модель?Работают устройства на Exynos 1280 и Helio G80 соответственно
Эксперт YouTube-канала TechReason выяснил, действительно ли быстрее стал работать новый Samsung Galaxy A33 на Exynos 1280 по сравнению со старым Galaxy A32 на базе Helio G80. Для этого ведущий запустил на этих смартфонах несколько приложений одновременно.
Фото: TechReason
По большей части разница между Samsung Galaxy A32 (6 ГБ) и А33 5G (8 ГБ) заключается в процессоре. На А32 стоит Helio G80, а на А33 - Exynos 1280.
С точки зрения скорости запуска быстрее оказался, как и ожидалось, Galaxy A33 5G. Разница между смартфонами в скорости составляла 3-4 секунды. С точки зрения дисплеев аппараты идентичны.
Стандартные приложения вроде «набирателя номера», а также «Настройки», «Камера» быстрее открывались на А33 5G. То же самое касается приложений вроде Amazon, Spotify и т.п.
Из игр запускались Candy Crush, Pin Out, Subway Surfers, Temple Run, PUBG. Они загружались на A33 на 3-6 секунд быстрее, чем на предшествующей модели.
При этом, как ни странно, Twitter чуть быстрее открылся на A32.
Вывод
По итогам тестирования стало очевидно, что в системных приложениях и в играх быстрее был Samsung Galaxy A33 5G. В среднем разница в скорости открытия приложений между А32 и А33 составляла 3-6 секунд.