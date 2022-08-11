Samsung Galaxy A53 и A73 получили разные камеры. И вот их сравнение

Ведущий YouTube-канала «Честный блог» Фил выяснил, насколько сильно Samsung Galaxy А73 отличается по части камер от А53. Для этого он сравнил фото и видео, сделанные с этих устройств при различных условиях.

Если говорить о фронтальных камерах, то видео А73 снимает как будто с ретушью, а А53 - без неё. Цветопередача тоже немного разная: у А53 цвета более тёплые, тогда как у старшей версии - более холодные. Хотя это ещё зависит и от того, как падает свет. Стабилизация работает неплохо в обоих случаях.

Цветопередача в дневное время более правильная при съёмке на основную камеру у А53 по сравнению с А73. При этом когда в камеру попадает солнце, то старшая модель его полностью засвечивает, а на А53 оно видно. То же самое получается при переходе на широкоугольную камеру. Однако в плане детализации чуть лучше оказывается А73, а в плане стабилизации - А53.

В 4К 30 к/с картинка на обоих смартфонах примерно одинаковая. Но при этом засвечивает солнце вновь А73. То есть в целом видео Galaxy A73 в дневное время снимает всё-таки хуже, чем А53.

Вечером же видно, что по деталям выигрывает уже А73. В то же время динамический диапазон на А53 лучше, чем на А73, поэтому засветов на видео меньше.

Сверхширокоугольный объектив в целом лучше у А73, поскольку деталей при видеосъёмке видно больше.

В дневное время портретные снимки получаются с А53 и А73 примерно одинаковыми. Разница бывает лишь в цветопередаче, в деталях и в динамическом диапазоне (у А73 сильнее заметны засветы на фото). Причём временами более чёткие фотографии получаются на А53, что странно. В помещении же при недостатке света более детализированные снимки, наоборот, выходят на А73.

Обычные дневные фото лучше обрабатывает чаще всего А53. Хотя если снимать на широкоугольный объектив, то лучше окажется уже А73.

При 10-кратном увеличении днём снимает лучше, как ни странно, А53. Причём разница между ним и А73 очень заметная.

По макрообъективу смартфоны, наоборот, особо не отличаются друг от друга.