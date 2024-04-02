Samsung Galaxy A55 сравнили с A54 и выбрали лучший по цене и качеству

И Galaxy A54, и Galaxy A55 поставляются только с кабелем USB-C и руководством пользователя. Также у А54 рамки сделаны из пластика, тогда как у А55 — из алюминия. При оба устройства имеют защиту от воды и пыли по стандарту IP67.

Динамики у А55 в целом громче и качественнее, чем у А54. Также новинка отличается поддержкой eSIM в отличие от прошлогодней модели. Скорость разблокировки при помощи сканера отпечатков и по лицу примерно одинаковая в обоих случаях.

С точки зрения производительности Exynos 1480 на А55 оказывается чуть лучше в бенчмарках, чем Exynos 1380. Однако если вы пользуетесь в основном соцсетями, то разницы между смартфонами вы не заметите. В играх всё примерно то же самое, только придётся подождать оптимизации некоторых из них для А55.