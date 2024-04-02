Samsung Galaxy A55 сравнили с A54 и выбрали лучший по цене и качеству

Samsung Galaxy A55 сравнили с A54 и выбрали лучший по цене и качествуЕсть ли смысл переплачивать?
И Galaxy A54, и Galaxy A55 поставляются только с кабелем USB-C и руководством пользователя. Также у А54 рамки сделаны из пластика, тогда как у А55 — из алюминия. При оба устройства имеют защиту от воды и пыли по стандарту IP67.
Динамики у А55 в целом громче и качественнее, чем у А54. Также новинка отличается поддержкой eSIM в отличие от прошлогодней модели. Скорость разблокировки при помощи сканера отпечатков и по лицу примерно одинаковая в обоих случаях.
С точки зрения производительности Exynos 1480 на А55 оказывается чуть лучше в бенчмарках, чем Exynos 1380. Однако если вы пользуетесь в основном соцсетями, то разницы между смартфонами вы не заметите. В играх всё примерно то же самое, только придётся подождать оптимизации некоторых из них для А55.
Селфи-камеры у обоих смартфонов имеют разрешение 32 МП. Фотографируют они примерно одинаково. Также оба могут записывать видео на фронтальную камеру в 4К 30 к/с (как и на основную). Основная камера у обоих устройств имеет разрешение 50 МП, ширик — 12 МП, макро — 5 МП. Днём они делают практически одинаковые снимки, а вот ночью А55 оказывается чуть лучше. Кроме того, у А55 появилась новая функция — режим съёмки двойного видео.
По автономности немного лучше был А55. Возможно, это связано с его процессором.
Вывод
С точки зрения производительности Galaxy A54 и A55 практически не отличаются друг от друга. Да, есть у новинки небольшие улучшения по камере, но вот экраны в обоих случаях одинаковые. Поэтому если у вас сейчас есть А54, то нет никакого смысла приобретать А55. Если же вы выбираете между этими двумя смартфонами, то лучше взять А54, поскольку он почти ни в чём не уступает более новой модели и стоит ещё дешевле.