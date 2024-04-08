Samsung Galaxy A55 сравнили с S24 Ultra: снимают почти одинаково

У фронтальной камеры А55 динамический диапазон слабее, поэтому яркий задний фон при съёмке видео на нём часто засвечивается. В то же время у S24 Ultra с этим проблем нет. На основную камеру в 4К 60 к/с смартфон Galaxy A55 записывать видео не умеет, также у него ночью заметно заметно больше засветов. То же самое касается стабилизации.

В портретном режиме фото на А55 и на S24 Ultra выглядит по-разному с точки зрения размытия фона. По детализации же снимки очень близки. Также А55 очень сильно вытягивает лицо по сравнению с флагманской моделью. При 3-кратном увеличении фотографии людей получаются очень схожими по качеству на обоих устройствах.

На основную камеру ночью фото на S24 Ultra получаются с меньшим количеством бликов, хотя бывает, что эта модель обрабатывает засветы чуть хуже, чем А55.