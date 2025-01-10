Samsung Galaxy A56 заметили на китайском сертификационном сайте

Новый дизайн напоминает расположение задней камеры Galaxy Z Fold 6: три задние камеры (широкоугольная, ультраширокоугольная и макросъемка). Спереди Galaxy A56 выглядит так же, как и его предшественник: изогнутые края, тонкие ободки и круглое отверстие под камеру. Однако дизайн немного изменился: боковые стороны плоские.

Телефон будет питаться от аккумулятора емкостью 5 000 мАч. Он будет оснащен чипом Exynos 1580, вариантами памяти 8 ГБ/128 ГБ или 12 ГБ/256 ГБ и ОС Android 15.

Задний модуль камеры включает 50-Мп основной сенсор, 12-Мп сверхширокоугольный объектив и 5-Мп датчик глубины, а фронтальная камера, как ожидается, будет «ослаблена» до 12-Мп. Дисплей будет иметь разрешение FHD+ с частотой обновления 120 Гц. Аккумулятор будет поддерживать быструю зарядку мощностью 45 Вт.