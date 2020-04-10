К сожалению, Samsung Galaxy A71 с четырьмя датчиками изображения провалил тест камеры. Эксперты оценили её всего в 84 балла. Чтобы было понятно: первое место в рейтинге DxOMark занимает Huawei P40 Pro со 128 баллами. Выше A71 в списке находится даже прошлогодний Samsung Galaxy A50.

Эксперты отметили, что и не ожидали хороших результатов от смартфона Samsung среднего уровня. Камера устройства может выдавать неплохие кадры при хорошем освещении, делать изображения с высоким динамическим диапазоном и насыщенными цветами. Однако снимки плохо детализированы, при низком освещении автофокус постоянно сбивается, да и вообще качество ночных фотографий оставляет желать лучшего.