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Samsung Galaxy A71 с четырьмя датчиками изображения провалил тест камеры
Много модулей — не всегда благо
В январе этого года в России стартовали продажи смартфона Samsung Galaxy A71. Оценён он был почти в 30 тысяч рублей, при этом устройство имеет четырёхмодульную камеру с одним из датчиков на 64 Мп. Специалисты DxOMark решили проверить, насколько на самом деле хорошая такая камера.
К сожалению, Samsung Galaxy A71 с четырьмя датчиками изображения провалил тест камеры. Эксперты оценили её всего в 84 балла. Чтобы было понятно: первое место в рейтинге DxOMark занимает Huawei P40 Pro со 128 баллами. Выше A71 в списке находится даже прошлогодний Samsung Galaxy A50.
Эксперты отметили, что и не ожидали хороших результатов от смартфона Samsung среднего уровня. Камера устройства может выдавать неплохие кадры при хорошем освещении, делать изображения с высоким динамическим диапазоном и насыщенными цветами. Однако снимки плохо детализированы, при низком освещении автофокус постоянно сбивается, да и вообще качество ночных фотографий оставляет желать лучшего.