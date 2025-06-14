Samsung Galaxy F36 выйдет с Android 15, чип Exynos 1380 и знакомым дизайном

На передней панели — экран с вырезом в форме капли, что уже считается устаревшим, но всё ещё используется Samsung в бюджетных моделях. Задняя часть устройства имеет интересную компоновку камер: два сенсора объединены в овальный модуль, третий расположен ниже отдельно, а вспышка — сбоку.