Samsung Galaxy F36 выйдет с Android 15, чип Exynos 1380 и знакомым дизайном

Опубликовано 14 июня 2025, 15:291 мин.
Samsung Galaxy F36 выйдет с Android 15, чип Exynos 1380 и знакомым дизайномЗаметили в Google Play Console
Смартфон Samsung Galaxy F36 появился в базе данных Google Play Console. Так, стал известен его дизайн и некоторые характеристики до официального анонса.
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На передней панели — экран с вырезом в форме капли, что уже считается устаревшим, но всё ещё используется Samsung в бюджетных моделях. Задняя часть устройства имеет интересную компоновку камер: два сенсора объединены в овальный модуль, третий расположен ниже отдельно, а вспышка — сбоку.
Экран имеет разрешение 1080×2340 пикселей и плотность 450 пикселей на дюйм. Смартфон работает на фирменном процессоре Exynos 1380 и имеет 6 ГБ оперативной памяти. Управляется устройство Android 15 с оболочкой One UI 7.
Ожидается, что Galaxy F36 будет представлен в ближайшее время. Есть предположения, что это переименованный Galaxy M36.