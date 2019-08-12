Samsung Galaxy Note10+ признали смартфоном с лучшими в мире камерами

Galaxy Note10+ имеет основную квадрокамеру, которая состоит из датчиков на 16 Мп с ультраширокоугольным объективом и апертурой F2.2; на 12 Мп с апертурой F1.5/F2.4; на 12 Мп с телеобъективом и апертурой F2.1 и сенсором восприятия глубины. Фронтальная камера смартфона имеет разрешение в 10 Мп.

В итоге устройство заняло первое место в рейтинге DxOMark, благодаря новому чипсету и улучшенным алгоритмам съёмки. По словам экспертов, камера смартфона обеспечивает превосходное качество видеороликам и фотографиям в большинстве условий освещения. Сервис даёт Galaxy Note10+ оценку 113 для основной камеры.