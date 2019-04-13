Samsung Galaxy S10 5G сравнили по быстродействию с Apple iPhone XS Max на видео

Смартфоны сравнивали по разным параметрам: по скорости загрузки, работе различных приложений и игр Fortnite и PUBG, показателям на Geekbench, качеству фотографий и систем аутентификации. Автор ролика пришёл к выводу, что однозначного лидера среди этих устройств нет, и выбирать нужно, основываясь на личных предпочтениях.
Единственное важное отличие заключается в том, что Galaxy S10 поддерживает 5G. Аппарат от Apple работает только c сетями предыдущих поколений. Впрочем пока это не актуально для российских пользователей: сеть 5G работает только в Корее и паре городов США.