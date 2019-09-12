Samsung Galaxy S11 заимствует одну из главных функций камеры iPhone 11 Pro

Речь идёт о Galaxy S11, который, вероятнее всего, появится в начале следующего года. Он должен получить революционную камеру. И в свете презентации Apple, которая говорила о прорыве в камерах своих iPhone, новинка от Samsung становится ещё интереснее.

Технология Deep Fusion работает на основе Neural Engine процессора A13 Bionic. По сути, она использует машинное обучение для обработки каждого пикселя сделанного снимка, чтобы оптимизировать текстуру, детальность и уровень шума на фотографии. Ещё до того, как пользователь нажмёт на кнопку затвора, камера уже сделает несколько снимков. А потом ещё несколько, и затем объединит их в одну фотографию лучшего качества.

Конечно, Samsung будет использовать не технологию Apple, но нечто похожее.