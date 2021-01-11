Samsung Galaxy S21 может стать самым дешёвым флагманом компании за последние годы

Речь идёт о базовой модели. По информации источников, она будет оценена менее чем в 1 млн вон (по текущему курсу — менее 67,9 тысячи рублей). Это сделает смартфон самым дешёвым флагманским 5G-телефоном Samsung.

Например, Galaxy S20 5G стоит на старте продаж 1,2 млн вон в Южной Корее. А Note 20 был ненамного дешевле — 1,19 млн вон. Даже Galaxy S10 5G оценивался в 1,4 млн вон.

Конечно, такая информация не позволяет сказать, сколько будет стоить новинка на российском рынке. Но можно надеяться, что цена здесь окажется тоже приемлемой. Источники говорят, что Samsung может пойти на удешевление, чтобы эффективно конкурировать с Apple.