Samsung Galaxy S22+ оказался смартфоном с хорошей ремонтопригодностью

Авторы в итоге поставили Samsung Galaxy S22+ оценку ремонтопригодности 7,5 балла из 10. За конструкцию они дали смартфону 1,5 балла из 2 — этот показатель отражает время, которое нужно затратить на ремонт. Авторы высоко оценили доступность деталей смартфона, а также сложность замены экрана — это делается довольно легко. Батарею же заменить уже не так просто (0,5 балла из 2). Замена других деталей тоже заставить чуть-чуть потрудиться при ремонте. Но в целом результат хороший.