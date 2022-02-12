Samsung Galaxy S22+ оказался смартфоном с хорошей ремонтопригодностью

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Samsung Galaxy S22+ оказался смартфоном с хорошей ремонтопригодностью7,5 балла из 10
Эксперты PBKreviews разобрали новый смартфон Samsung Galaxy S22+ и дали оценку его ремонтопригодности.
Видео, опубликованное на канале PBKreviews, даёт полное представление о том, как смартфон устроен изнутри.
Авторы в итоге поставили Samsung Galaxy S22+ оценку ремонтопригодности 7,5 балла из 10. За конструкцию они дали смартфону 1,5 балла из 2 — этот показатель отражает время, которое нужно затратить на ремонт. Авторы высоко оценили доступность деталей смартфона, а также сложность замены экрана — это делается довольно легко. Батарею же заменить уже не так просто (0,5 балла из 2). Замена других деталей тоже заставить чуть-чуть потрудиться при ремонте. Но в целом результат хороший.
Источник: PBKreviews