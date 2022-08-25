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Samsung Galaxy S23 Ultra на 100% сохранит прошлый дизайн. На складах остались корпуса S22?Остается ждать официальной презентации
Samsung Galaxy S23 Ultra будет иметь точно такой же дизайн камеры и форм-фактора в целом, как и Samsung Galaxy S22 Ultra, согласно новой информации, которой поделился знаменитый инсайдер Ice Universe.
100% подтверждено, что Samsung S23 Ultra сохранит точно такой же дизайн камеры, как и S22 Ultra. Я думаю, что этот дизайн хорош и может использоваться и дальше, он прост и естественен.
Ice Universe
Если это подтвердится, то стоит ожидать лишь другие цветовые вариации флагмана, либо иные материалы.
Можно немного поспекулировать и предположить, что Samsung плохо оценила возможные продажи S22 Ultra, поэтому оставшиеся корпуса нужно куда-то деть. Но опять-таки, официальных заявлений еще не было, поэтому остается лишь ждать.
Источник:GSM Arena
Автор:Максим МногословныйТеги: