Samsung Galaxy S23 Ultra на 100% сохранит прошлый дизайн. На складах остались корпуса S22?

Если это подтвердится, то стоит ожидать лишь другие цветовые вариации флагмана, либо иные материалы.

Можно немного поспекулировать и предположить, что Samsung плохо оценила возможные продажи S22 Ultra, поэтому оставшиеся корпуса нужно куда-то деть. Но опять-таки, официальных заявлений еще не было, поэтому остается лишь ждать.