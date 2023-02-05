Samsung Galaxy S23 Ultra против iPhone 14 Pro Max: смартфоны сравнили по производительности

Snapdragon 8 Gen 2 для Galaxy имеет ту же конфигурацию: 1x Cortex-X3, 2x Cortex-A715, 2x Cortex-A710 и 3x Cortex-A510, но основное ядро ​​Cortex-X3 работает на частоте 3,36 ГГц вместо 3,2 ГГц. То же самое касается графического процессора — Adreno 740 здесь работает на частоте 719 МГц вместо обычных 680 МГц.

Результаты тестов же получились такими (авторы выбирали только телефоны с дисплеями 1440p, чтобы получить более сопоставимые результаты в тестах экранной графики):