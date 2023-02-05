Samsung Galaxy S23 Ultra против iPhone 14 Pro Max: смартфоны сравнили по производительности

Samsung Galaxy S23 Ultra против iPhone 14 Pro Max: смартфоны сравнили по производительностиПоявились результаты тестов в Geekbench и других бенчмарках
В этом году новая серия Galaxy S использует единый процессор по всему миру. Причём для смартфонов Samsung сделали особую версию чипсета Snapdragon 8 Gen 2. Теперь её проверили в бенчмарках.
Фото: Samsung
Snapdragon 8 Gen 2 для Galaxy имеет ту же конфигурацию: 1x Cortex-X3, 2x Cortex-A715, 2x Cortex-A710 и 3x Cortex-A510, но основное ядро Cortex-X3 работает на частоте 3,36 ГГц вместо 3,2 ГГц. То же самое касается графического процессора — Adreno 740 здесь работает на частоте 719 МГц вместо обычных 680 МГц.
Результаты тестов же получились такими (авторы выбирали только телефоны с дисплеями 1440p, чтобы получить более сопоставимые результаты в тестах экранной графики):
Результаты в многоядерном и одноядерном тестах (чем больше, тем лучше)
GSMArena
Как мы видим, везде Samsung Galaxy S23 Ultra уступает iPhone 14 Pro Max. Однако в AnTuTu 9 южнокорейский смартфон оказался лучше:
GSMArena
В целом, когда дело доходит до задач с интенсивным использованием графического процессора, версия Snapdragon 8 Gen 2 для Galaxy является явным победителем.
Авторы пришли к выводу, что новая серия Galaxy S23 предлагает существенное обновление по сравнению со своими предшественниками, независимо от версии. Но те потребители, которые пользовались смартфонами на Exynos, вероятно, выиграют больше всего, поскольку Snapdragon 8 Gen 2 для Galaxy превосходит прошлогодний Exynos 2200.