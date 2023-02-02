Samsung Galaxy S23 в России появится: названы сроки начала продаж

На презентации Unpacked компания представила три флагмана: Galaxy S23, S23+ и 23 Ultra. Издание сообщает, что официального запуска линейки в России пока можно не ждать. Но смартфон все же посетит Россию, о чем сообщил дистрибьютор diHouse, который ожидает выхода линейки Samsung Galaxy S23 во второй половине февраля. “Мы надеемся, что новые смартфоны S-серии появятся в продаже в магазинах Samsung и на сайте Galaxystore.ru в 20-х числах февраля”, - сказала Людмила Семушина, представитель Inventive Retail Group.

"Мегафон", как сообщает издание, откроет предзаказы на новейшие флагманы Samsung 2 февраля. Продажи смартфона должны начаться в ближайшее время.