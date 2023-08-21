Samsung Galaxy S24 и 24+ получат дизайн «в стиле» iPhone

Новая утечка от Ice Universe раскрывает кардинальное изменение дизайна, которое будет применено к моделям Galaxy S24 и S24+.

Текущие модели Galaxy оснащены плоской задней панелью и слегка выступающей средней рамкой. Новая утечка указывает на то, что южнокорейский техногигант откажется от этого дизайна.

В последнее время многие производители смартфонов начали использовать плоские края, характерные для iPhone. Ожидается, что Galaxy S24 и S24+ тоже оснастят ими.

Утечка не упоминает о модели Galaxy S24 Ultra, что может указывать на то, что её дизайн будет отличаться от более дешёвых моделей. Возможно, S24 Ultra будет иметь дизайн с изогнутыми краями, чтобы подчеркнуть её уникальность в сравнении с S24 и S24+.