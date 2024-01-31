Samsung Galaxy S24 оказался автономнее Galaxy S23 и S23 FE, но все еще слабее iPhone

Снабженный аккумулятором на 4000 мАч, смартфон продемонстрировал время активного использования в 12:07 часов, опережая своего предшественника. При этом, что интересно, обзорный экземпляр оснащался процессором Exynos 2400 от Samsung.

В разбивке по категориям, S24 показал время разговора в 23:26 часов, что немного уступает моделям Galaxy S23 и S23 FE.

В тесте на веб-серфинг время работы составило 9:46 часов, что немного лучше, чем у модели прошлого года.