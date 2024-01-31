Samsung Galaxy S24 оказался автономнее Galaxy S23 и S23 FE, но все еще слабее iPhone

Samsung Galaxy S24 оказался автономнее Galaxy S23 и S23 FE, но все еще слабее iPhoneВсе еще отличные показатели
Снабженный аккумулятором на 4000 мАч, смартфон продемонстрировал время активного использования в 12:07 часов, опережая своего предшественника. При этом, что интересно, обзорный экземпляр оснащался процессором Exynos 2400 от Samsung.
В разбивке по категориям, S24 показал время разговора в 23:26 часов, что немного уступает моделям Galaxy S23 и S23 FE.
В тесте на веб-серфинг время работы составило 9:46 часов, что немного лучше, чем у модели прошлого года.
Однако наиболее заметное улучшение наблюдается в тесте на воспроизведение видео, где Galaxy S24 проработал 17:46 часов — почти на 4 часа дольше, чем Galaxy S23, также опережая S23 FE и Google Pixel 8.
Время автономной работы в играх также немного увеличилось до 7:34 часов, что делает новый компактный флагман Samsung довольно впечатляющим предложением.
Несмотря на эти достижения, Galaxy S24 все еще уступает iPhone 15 по показателям автономности работы, подчеркивая продолжающееся соперничество между двумя технологическими гигантами.