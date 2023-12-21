Samsung Galaxy S24 показали сразу в четырех цветовых вариантах

Согласно представленной информации, новинка будет доступна в цветах «Ониксовый Черный», «Мраморный Серый», «Кобальтовый Фиолетовый» и «Янтарный Желтый».

Изображения, опубликованные участником инсайдером Arsene Lupin, показывают высококачественные рендеры базовой модели Galaxy S24. Хотя первоначальный пост был удален, фото раскрывают смартфон во всех четырех цветовых решениях.

На их основе и предыдущих утечках можно предположить, что Samsung придерживается консервативного подхода к дизайну базовой модели. На самом деле, она может выглядеть не сильно отличающейся от Galaxy S23.

Напомним, что официальный анонс линейки Galaxy S24 ожидается уже в январе в рамках традиционного Galaxy Unpacked.