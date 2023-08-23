Samsung Galaxy S24 Ultra получит наименьшее соотношение дисплея к корпусу с 2019 года

Инсайдер Ice Universe поделился данными, согласно которым ширина рамки S24 Ultra (средняя рамка + рамка экрана) достигнет 3,42 мм, что сравнимо с моделью Galaxy A54.

По словам инсайдера, размеры области вокруг дисплея будут следующими: слева и справа — 3,42 мм, сверху и снизу — 3,0 мм. Кроме того, соотношение экрана к корпусу Galaxy S24 Ultra составит всего 88% — это самый низкий показатель для флагманских моделей Samsung с момента выпуска Galaxy S10 в 2019 году.

Сравнивая с ожидаемыми характеристиками iPhone 15 Pro Max, рамки которого, по слухам, будут всего 1,55 мм, новый дизайн Samsung вызывает много вопросов.