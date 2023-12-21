Samsung Galaxy S24 Ultra получит похожую на iPhone 15 Pro камеру

По данным инсайдера Ахмеда Кваидера, основная камера Galaxy S24 Ultra будет по умолчанию захватывать изображения в разрешении 24 Мп, что сравнимо с основной камерой iPhone 15 Pro.

Galaxy S23 Ultra, предшественник S24 Ultra, оснащен 200-мегапиксельной камерой, но по умолчанию захватывает 12 Мп изображения. В то время как основная камера iPhone 15 Pro с разрешением 48 Мп по умолчанию захватывает 24 Мп изображения.

Эти 24-мегапиксельные снимки iPhone 15 Pro предлагают больше деталей, что делает его одним из лучших камерофонов 2023 года.

Кроме того, ожидается, что основная камера Galaxy S24 Ultra будет оснащена нейтральным плотностным фильтром для 24-мегапиксельных RAW-изображений, аналогичным фильтру в приложении Expert RAW, который помогает уменьшить количество света, попадающего в объектив, и предотвращает переэкспонирование.

Также утверждается, что Galaxy S24 Ultra будет иметь функцию Photo Remaster, похожую на ту, которая предлагается в ноутбуках Samsung Galaxy Book 4.

После съемки фотографии пользователю будут предложены три варианта: «Портрет», «Ремастер» или «Удалить».