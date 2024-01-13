Samsung Galaxy S24, вслед за Google Pixel 8, получит 7-летнее обновление Android

Это очень похоже на стратегию Google, которая была впервые внедрена с Pixel 8 и Pixel 8 Pro. Это означает, что покупатели Galaxy S24, Galaxy S24+ и Galaxy S24 Ultra будут получать не только патчи безопасности, но и апдейты самой ОС.

Кроме того, утечки указывают на то, что функции Galaxy AI будут бесплатными до как минимум 2025 года на поддерживаемых устройствах Galaxy.

Это намекает на возможность того, что Samsung может взимать плату за некоторые функции в будущем. Некоторые ИИ-функции, по всей видимости, потребуют входа в систему с использованием учетных данных учетной записи Samsung.