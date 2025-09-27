Samsung Galaxy S25 FE получил первое обновление

Опубликовано 27 сентября 2025, 22:201 мин.
Samsung Galaxy S25 FE получил первое обновлениеЧто-то изменилось?
Недавно вышедший Samsung Galaxy S25 FE уже начал получать своё первое программное обновление. Оно распространяется в Азии и Европе и включает сентябрьский патч безопасности Android. Среди новых функций — обновления цен на акции в панели Now Bar для ранее добавленных акций Google Finance. Пока система показывает только «значительные изменения цен».
© Samsung
Кроме того, Samsung заявляет об улучшении общей работы устройства, хотя подробностей не раскрывает. Также обновление включает «стандартные исправления стабильности и надёжности».
Номер сборки обновления — S731BXXU1AYIB, размер файла — 560 МБ. Обновление распространяется поэтапно, поэтому если оно ещё не пришло на ваш смартфон — не беспокойтесь. Всё впереди.