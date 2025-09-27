Samsung Galaxy S25 FE получил первое обновление

Кроме того, Samsung заявляет об улучшении общей работы устройства, хотя подробностей не раскрывает. Также обновление включает «стандартные исправления стабильности и надёжности».

Номер сборки обновления — S731BXXU1AYIB, размер файла — 560 МБ. Обновление распространяется поэтапно, поэтому если оно ещё не пришло на ваш смартфон — не беспокойтесь. Всё впереди.