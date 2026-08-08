Samsung Galaxy S26 FE показали на слитых рендерах

Samsung Galaxy S26 FE показали на слитых рендерахПеред скорым выходом
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На фотографиях видны три цвета корпуса: чёрный, зелёный и фиолетовый. Внешне смартфон напоминает Galaxy S26. На задней панели расположены три камеры в одном блоке, рядом находится вспышка.
Сертификация FCC раскрыла несколько характеристик устройства. Для подключения к Wi-Fi Samsung использует чип Qualcomm, хотя в Galaxy S25 FE применялись решения Samsung. Основным процессором, скорее всего, станет Exynos 2500.
СМИ пишут, что смартфон получит аккумулятор на 4900 мАч и зарядку мощностью 45 Вт. Также будет беспроводная зарядка, NFC, Wi-Fi 6 и связь со спутниками.
По предварительным данным, Galaxy S26 FE оснастят 6,7-дюймовым экраном Dynamic AMOLED 2X с частотой обновления 120 Гц. Смартфон может сразу работать на Android 17 с оболочкой One UI 9.
В Европе версия со 128 ГБ памяти может стоить €799, примерно на €50 дороже предыдущей.