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Опубликовано 08 августа 2026, 06:37
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Samsung Galaxy S26 FE показали на слитых рендерах

Перед скорым выходом
В сеть попали качественные рендеры смартфона Samsung Galaxy S26 FE. Устройство также прошло сертификацию FCC в США.
Samsung Galaxy S26 FE показали на слитых рендерах

© AndroidHeadline

На фотографиях видны три цвета корпуса: чёрный, зелёный и фиолетовый. Внешне смартфон напоминает Galaxy S26. На задней панели расположены три камеры в одном блоке, рядом находится вспышка.

Сертификация FCC раскрыла несколько характеристик устройства. Для подключения к Wi-Fi Samsung использует чип Qualcomm, хотя в Galaxy S25 FE применялись решения Samsung. Основным процессором, скорее всего, станет Exynos 2500.

Samsung Galaxy S26 FE показали на слитых рендерах

© AndroidHeadline

СМИ пишут, что смартфон получит аккумулятор на 4900 мАч и зарядку мощностью 45 Вт. Также будет беспроводная зарядка, NFC, Wi-Fi 6 и связь со спутниками.

По предварительным данным, Galaxy S26 FE оснастят 6,7-дюймовым экраном Dynamic AMOLED 2X с частотой обновления 120 Гц. Смартфон может сразу работать на Android 17 с оболочкой One UI 9.

В Европе версия со 128 ГБ памяти может стоить €799, примерно на €50 дороже предыдущей.

Источник:gizmochina
Автор:Максим Многословный
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