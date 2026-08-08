Samsung Galaxy S26 FE показали на слитых рендерах

На фотографиях видны три цвета корпуса: чёрный, зелёный и фиолетовый. Внешне смартфон напоминает Galaxy S26. На задней панели расположены три камеры в одном блоке, рядом находится вспышка.

Сертификация FCC раскрыла несколько характеристик устройства. Для подключения к Wi-Fi Samsung использует чип Qualcomm, хотя в Galaxy S25 FE применялись решения Samsung. Основным процессором, скорее всего, станет Exynos 2500.