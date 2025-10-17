Samsung Galaxy S26 Ultra показали в чехле с обновлённой камерой

Опубликовано 17 октября 2025, 18:251 мин.
Samsung Galaxy S26 Ultra показали в чехле с обновлённой камеройВыглядит по-другому
Новые изображения Samsung Galaxy S26 Ultra в чехле наглядно показали редизайн блока камер, пишут СМИ. Три сенсора слева теперь объединены в выдвинутый овальный модуль, а не отдельные круги, как раньше.
© Ferra.ru
Ожидается, что S26 Ultra будет работать на Snapdragon 8 Elite Gen 5, хотя в некоторых регионах возможно использование Exynos 2600. В то же время младший S26 Pro «точно» получит процессор Exynos. Модель S26 Edge, по последним утечкам, отменена. Ранее S26 Ultra уже появлялся на CAD-рендерах
Как пишут СМИ, Samsung продолжает обновлять дизайн своих смартфонов, «унифицируя» стиль камер и постепенно внедряя его во все модели.