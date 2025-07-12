Samsung Galaxy S26 Ultra, похоже, получит новую камеру Sony на 200 Мп

Главной новинкой может стать новый сенсор от Sony размером 1/1.1 дюйма с разрешением 200 мегапикселей. Для сравнения: в текущем Galaxy S25 Ultra используется сенсор Samsung ISOCELL HP2 с таким же разрешением — 200 Мп, но он чуть меньше (1/1.3 дюйма). Более крупный сенсор Sony сможет захватывать больше света, что улучшит качество фото, особенно в тёмное время суток.

Однако есть вероятность, что этот сенсор от Sony появится не в Galaxy S26 Ultra, а только в модели Galaxy S27 Ultra, которая ожидается в 2027 году. Пока это лишь слухи, и Samsung ещё не подтвердила эту информацию. И вряд ли подтвердит.