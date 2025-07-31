Хотя 60 Вт всё ещё уступают 80−120 Вт у некоторых конкурентов, для Samsung это будет самое большое улучшение зарядки за последние годы. Ожидается, что полный заряд теперь займёт около 40 минут вместо почти часа.

Смартфон, как и раньше, получит аккумулятор на 5 000 мАч. Также предполагается, что он будет работать на новом процессоре Snapdragon 8 Elite 2.

Помимо Ultra, Samsung, возможно, представит и другие модели в серии — Galaxy S26 Pro и S26 Edge.