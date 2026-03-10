Samsung Galaxy S26 Ultra раскритиковали за большое число предустановленных приложений

Так, после первого включения на смартфоне уже есть множество программ не только от Samsung, но и от других. Среди них приложения Meta* — Facebook* и Instagram*, а также сервисы Microsoft, например Microsoft Outlook, OneDrive, LinkedIn и Microsoft 365 Copilot. Кроме того, на устройстве установлен Spotify.

Также на телефоне много сервисов Google и Samsung (ко второму у людей вопросов меньше). Однако некоторые из них дублируют друг друга: два магазина приложений, два голосовых помощника, два браузера и два почтовых клиента.

Все эти приложения ещё и занимают достаточно много места на диске. После обновления они занимают более 17 ГБ памяти. Вместе с системными файлами мы имеем свыше занятых 40 ГБ.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена