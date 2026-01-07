Samsung Galaxy S26, вероятно, представят 25 февраля

Если это окажется правдой, то Galaxy S26 выйдет позже, чем предыдущие флагманы Samsung: серия Galaxy S25, например, была представлена 22 января 2025 года, а Galaxy S24 — ещё раньше, в середине января 2024 года.

Возможной причиной задержки называют изменения в линейке — по слухам, Samsung может отказаться от версии Edge и заменить её S26 Plus.

Флагман Galaxy S26 Ultra, как ожидается, получит Snapdragon 8 Elite Gen 5, аккумулятор ёмкостью 5 000 мА·ч и быструю проводную зарядку мощностью 60 Вт. Камеры будут «немного улучшены».

Модели Galaxy S26 и S26 Plus, в зависимости от региона, могут выйти с процессорами Snapdragon или Exynos. Базовая версия, по слухам, получит батарею на 4 300 мА·ч, а версия Plus сохранит аккумулятор на 4 900 мА·ч. При этом значительных изменений в камерах этих моделей, скорее всего, не будет.