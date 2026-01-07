Телефоны
Samsung Galaxy S26, вероятно, представят 25 февраля

Дата выхода смартфонов Samsung Galaxy S26 стала «почти официальной», пишут СМИ. Известный инсайдер Эван Бласс сообщил, что презентация новой линейки состоится 25 февраля 2026 года. Эта информация совпадает с другими утечками.
Если это окажется правдой, то Galaxy S26 выйдет позже, чем предыдущие флагманы Samsung: серия Galaxy S25, например, была представлена 22 января 2025 года, а Galaxy S24 — ещё раньше, в середине января 2024 года.

Возможной причиной задержки называют изменения в линейке — по слухам, Samsung может отказаться от версии Edge и заменить её S26 Plus.

Флагман Galaxy S26 Ultra, как ожидается, получит Snapdragon 8 Elite Gen 5, аккумулятор ёмкостью 5 000 мА·ч и быструю проводную зарядку мощностью 60 Вт. Камеры будут «немного улучшены».

Модели Galaxy S26 и S26 Plus, в зависимости от региона, могут выйти с процессорами Snapdragon или Exynos. Базовая версия, по слухам, получит батарею на 4 300 мА·ч, а версия Plus сохранит аккумулятор на 4 900 мА·ч. При этом значительных изменений в камерах этих моделей, скорее всего, не будет.