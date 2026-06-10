Samsung Galaxy S27 Pro получит аккумулятор как у S26 Ultra

Так, Galaxy S27 Pro якобы получит экран диагональю 6,5 дюйма и батарею ёмкостью 5000 мАч (столько же, сколько у флагманского Galaxy S26 Ultra). Обычная модель S27, вероятно, останется с экраном около 6,3 дюйма, а S27 Plus — с 6,7 дюйма.

Инсайдер также утверждает, что S27 Pro не будет поддерживать стилус S Pen. Эта функция останется только у модели Ultra.

Уамеры у S27 Pro, мол, будут такими же, как у S27 Ultra. Разница, скорее всего, будет в зум-объективе.