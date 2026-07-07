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Опубликовано 07 июля 2026, 21:55
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Samsung Galaxy S27 Pro получит процессор Snapdragon только в Китае и Северной Америке

Что хотите, Exynos 2700 или Snapdragon Elite?
Согласно корейскому изданию Money Today, в смартфоне Samsung Galaxy S27 Pro за пределами Северной Америки (и Китая) будет установлен собственный процессор Exynos 2700. При этом старшая модель Galaxy S27 Ultra получит Snapdragon Elite везде.
Samsung Galaxy S27 Pro получит процессор Snapdragon только в Китае и Северной Америке

© Samsung

Так, в США и Канаде, а также в Китае, будет установлен процессор Snapdragon. В остальных, включая Европу, Exynos 2700.

Напомним, его изготовят по новому техпроцессу Samsung под названием SF2P, что даст снижение энергопотребления на 26% и прирост тактовой частоты на 15%. Также компания изменит компоновку. Вместо традиционного чипа памяти поверх процессора будет расположение «бок о бок» для лучшего отвода тепла.

СМИ рассчитывают, что в финальной версии частота Exynos 2700 достигнет 4,2 ГГц.

Источник:gsmarena
Автор:Максим Многословный
Теги:
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#Samsung
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