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Сегодня 11:44

Samsung Galaxy S8, S8+ и Note 8 теряют сеть после установки обновления на Android 9.0

Не удается подключиться к LTE
На проблему указал американский оператор связи Sprint. Он получил массу жалоб от своих клиентов, которые не могли подключиться к сетям LTE со смартфонов Galaxy S8, S8+ и Note 8. Выяснилось, что проблемы с доступом начались после обновления системы на Android 9.0 Pie.

Отмечается, что при попытке подключения к сетям 3G и Wi-Fi, сложностей у пользователей не возникает.

Sprint решил остановить распространение обновления, а Samsung объединилась с компанией для решения проблемы. Обновление программного обеспечения будет выпущено еще раз, когда ситуация разрешится. Как сообщают журналисты, пользователи, которым срочно нужен LTE, могут заменить смартфон, связавшись с Samsung или Sprint. На руках для бесплатной замены должна быть гарантия от производителя или документ об участии в программе Sprint Complete.

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