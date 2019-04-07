Samsung Galaxy S8, S8+ и Note 8 теряют сеть после установки обновления на Android 9.0

Отмечается, что при попытке подключения к сетям 3G и Wi-Fi, сложностей у пользователей не возникает.

Sprint решил остановить распространение обновления, а Samsung объединилась с компанией для решения проблемы. Обновление программного обеспечения будет выпущено еще раз, когда ситуация разрешится. Как сообщают журналисты, пользователи, которым срочно нужен LTE, могут заменить смартфон, связавшись с Samsung или Sprint. На руках для бесплатной замены должна быть гарантия от производителя или документ об участии в программе Sprint Complete.