Samsung Galaxy Z Fold7 установил рекорд по предзаказам

Предзаказы на Fold7 выросли более чем на 25% по сравнению с прошлым годом. Ещё больше увеличился спрос у операторов связи — сразу на 60% для моделей Fold7 и Flip7 вместе. Эти телефоны поступили в продажу на прошлой неделе. Galaxy Z Fold7 даже превзошёл своего предшественника почти на 50%.

Примечательно, что почти половина покупателей выбрала новый синий цвет Blue Shadow для Fold7. Для модели Galaxy Z Flip7 особенно популярным стал кораллово-красный цвет — его выбрали около 25% покупателей. Эти цветовые предпочтения сохраняются и после начала продаж.