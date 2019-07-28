Samsung готовит бюджетные смартфоны с мощными аккумуляторами

Среди них, по сведениям инсайдера, будут модели Galaxy A30s и A50s с аккумуляторами на 4000 мАч, A70s с 4500 мАч, а также представители новой линейки Galaxy R — R3 и R5 с 4500 мАч. О последних слухи ходят уже давно. Одному смартфону из серии даже приписывали датчик для основной камеры с разрешением 64 Мп. Впрочем, подтверждения этой информации нет. Остальные характеристики объявленных новинок же неизвестны.

Журналисты предполагают, что анонс новой линейки состоится на выставке IFA 2019 в Берлине в начале сентября.