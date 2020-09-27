Samsung готовит к выходу новый складной смартфон

Смартфон прошёл в базе под модельным номером SM-W2021. Это, очевидно, преемник модели Samsung W20. В Китае данное устройство продавали по очень высокой цене — от $2855. Эт дороже, чем первый складной смартфон Samsung Galaxy Fold.

Согласно данным Wi-Fi Alliance, новый Samsung W21 5G будет работать с поддержкой диапазонов беспроводной связи 2,4 и 5 ГГц. Скорее всего, смартфон будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 865 Plus. Устройство получит операционную систему Android 10.