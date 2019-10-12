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Samsung готовит к выходу смартфон среднего класса на уровне флагманских
С камерой на 48 Мп и процессором Snapdragon 855
Известно, что Samsung работает над новым смартфоном под названием Galaxy A91. Он должен стать аппаратом среднего класса, но недавние утечки показывают, что характеристики устройства будут далеки от тех, что мы привыкли видеть не во флагманах.
Во-первых, Galaxy A91 будет работать на однокристальной системе Snapdragon 855, которая, например, установлена и в OnePlus 7 Pro. Во-вторых, основная камера смартфона будет оснащена датчиком с разрешением 48 Мп и диафрагмой F/2.0. Дополнять его будут камера на 12 Мп с ультраширокоугольной оптикой и сенсор глубины. «Фронталка» получит датчик на 32 Мп.
Смартфон будет иметь аккумулятор ёмкостью 4500 мАч и с поддержкой быстрой зарядки на 45 Вт. Аппарат оснастят портом USB-C, Bluetooth 5.0, модулем NFC и внутриэкранным сканером отпечатков пальцев.
Скорее всего, Galaxy A91 представят в начале 2020 года.
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