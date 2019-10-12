Samsung готовит к выходу смартфон среднего класса на уровне флагманских

Во-первых, Galaxy A91 будет работать на однокристальной системе Snapdragon 855, которая, например, установлена и в OnePlus 7 Pro. Во-вторых, основная камера смартфона будет оснащена датчиком с разрешением 48 Мп и диафрагмой F/2.0. Дополнять его будут камера на 12 Мп с ультраширокоугольной оптикой и сенсор глубины. «Фронталка» получит датчик на 32 Мп.

Смартфон будет иметь аккумулятор ёмкостью 4500 мАч и с поддержкой быстрой зарядки на 45 Вт. Аппарат оснастят портом USB-C, Bluetooth 5.0, модулем NFC и внутриэкранным сканером отпечатков пальцев.

Скорее всего, Galaxy A91 представят в начале 2020 года.