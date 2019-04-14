Samsung готовит недорогой смартфон с очень ёмким аккумулятором

Аппарат получит большой AMOLED-дисплей на 6,4 дюйма с разрешением 1560×720. В верхней части экрана расположится вырез под фронтальную камеру. На задней части корпуса будет размещена тройная камера на 13-5-5 Мп. Также сзади окажется сканер отпечатка пальца. Смартфон будет работать на восьмиядерном процессоре, объём оперативной памяти составит либо 4 Гб, либо 6 Гб, либо 8 Гб.

Самое интересное в смартфоне — аккумулятор ёмкостью 4900 мАч. Он должен обеспечивать долгую работу аппарата в рабочем режиме. Официальный анонс устройства ожидается в ближайшее время.