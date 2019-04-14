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Сегодня 12:58

Samsung готовит недорогой смартфон с очень ёмким аккумулятором

Диагональ его экрана составит 6,4 дюйма
На сайте TENAA опубликована информация о новом смартфоне Samsung с аккумулятором на 4900 мАч. Кодовое название устройства SM-A3050 / SM-A3058. Внешне это будет что-то среднее между Galaxy A30 и Galaxy M30.

Аппарат получит большой AMOLED-дисплей на 6,4 дюйма с разрешением 1560×720. В верхней части экрана расположится вырез под фронтальную камеру. На задней части корпуса будет размещена тройная камера на 13-5-5 Мп. Также сзади окажется сканер отпечатка пальца. Смартфон будет работать на восьмиядерном процессоре, объём оперативной памяти составит либо 4 Гб, либо 6 Гб, либо 8 Гб.

Самое интересное в смартфоне — аккумулятор ёмкостью 4900 мАч. Он должен обеспечивать долгую работу аппарата в рабочем режиме. Официальный анонс устройства ожидается в ближайшее время.

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