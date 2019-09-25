Samsung готовит удешевлённый вариант Galaxy Note10

Об этом пишет издание SamMobile. Журналисты утверждают, что южнокорейский гигант создаёт модель под номером SM-N770F. Именно номер и заставил их думать, что компания хочет представить совершенно новое устройство для средней ценовой категории.

Дело в том, что все модели серии Galaxy Note имеют маркировку, которая начинается с буквы N. То есть, устройство по логике вещей должно принадлежать данной линейке. Или же стать продолжением Galaxy Note 3 Neo, выпущенного однако ещё в 2014 году.

О том, что готовится бюджетная версия, журналистов заставил думать номер удешевлённой модели Galaxy Fold — SM-F700F. Если вспомнить, что у флагманской версии складного устройства номер такой — SM-F900F, то аналогия становится очевидна.

Что ж, насколько правдивы такие предположения, узнаем позже.