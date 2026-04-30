Samsung грозит запрет на продажу складных смартфонов в США из-за патентного спора

Опубликовано 30 апреля 2026, 04:55
Samsung грозит запрет на продажу складных смартфонов в США из-за патентного спораСуд может затянуться
Samsung столкнулась с новым судебным разбирательством в США. Американская Lepton Computing подала иск, обвинив Samsung в использовании чужих технологий без разрешения.
© Ferra.ru
Речь идет о патентах, связанных с гибкими экранами, механизмами складывания и работой интерфейса на таких устройствах. По словам истца, эти разработки были созданы «задолго до появления складных смартфонов Samsung».
Lepton требует компенсацию, а также добивается возможного запрета на продажу моделей серии Galaxy Z в США.
Подобные споры в технологической сфере часто бывают сложными и могут длиться годами, отмечают эксперты. К тому же у Samsung есть зарегистрированные патенты на складные технологии. В ситуации будут разбираться компетентные органы.