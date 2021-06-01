Именно технология RDNA 2 лежит в основе современных игровых видеокарт и консолей. К сожалению, подробностей о будущем смартфонном чипе и смартфонах на его базе компании не предоставили. AMD описывает процессор как SoC Exynos следующего поколения. Samsung должна предоставить больше сведений позже в 2021 году.

Использование RDNA 2 позволит применять в смартфонах такие вещи, как трассировка лучей и variable rate shading (VRS). Конечно, это будет реализовано в дорогих моделях. Впрочем, пока реальные характеристики чипсета неизвестны, и делать выводы о настоящей производительности рано.