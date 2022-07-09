Samsung и Apple по-прежнему «короли»: опубликован новый отчёт по мировым продажам смартфонов

Компания из Купертино уступает только южнокорейской Samsung. Лидеру принадлежит 23,4% рынка, а Apple — 18%. Если говорить в штуках, то Samsung продала 73 миллиона смартфонов в первом квартале 2022 года, а Apple — 56 миллионов iPhone.

Отчёт также показывает, что у Apple был прирост на 2,2% в годовом исчислении. Кроме того, гигант из Купертино был единственным производителем в секторе смартфонов, который зафиксировал положительный рост, в то время как мировой рынок упал на 8,9%.

Китайские Xiaomi, Oppo и Vivo замыкают пятёрку крупнейших поставщиков смартфонов по объёму продаж.