Samsung и Apple по-прежнему «короли»: опубликован новый отчёт по мировым продажам смартфонов

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Samsung и Apple по-прежнему «короли»: опубликован новый отчёт по мировым продажам смартфоновЗа компаниями следуют китайцы
Согласно новым данным, Apple стала вторым самым успешным поставщиком смартфонов в мире в первом квартале 2022 года. Угадайте, кто был первым.
Компания из Купертино уступает только южнокорейской Samsung. Лидеру принадлежит 23,4% рынка, а Apple — 18%. Если говорить в штуках, то Samsung продала 73 миллиона смартфонов в первом квартале 2022 года, а Apple — 56 миллионов iPhone.
Отчёт также показывает, что у Apple был прирост на 2,2% в годовом исчислении. Кроме того, гигант из Купертино был единственным производителем в секторе смартфонов, который зафиксировал положительный рост, в то время как мировой рынок упал на 8,9%.
Китайские Xiaomi, Oppo и Vivo замыкают пятёрку крупнейших поставщиков смартфонов по объёму продаж.