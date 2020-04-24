Samsung и Google бесплатно починят смартфоны медицинским работникам

Samsung и Google объединились для проекта с компанией uBreakiFix. Специалисты будут чинить смартфоны данных производителей: заменят разбитый экран или аккумулятор. Бесплатная акция продлится до 30 июня.

Помимо этого, Samsung предложила 30-процентную скидку на любую покупку на Samsung.com для специалистов служб экстренного реагирования и здравоохранения.

У Google программа схожая. Она распространяется на модели Pixel.

Пока акции проводятся в США. Неизвестно, будут ли компании распространять программы помощи на другие страны. Сейчас в России Huawei, Honor и Samsung предлагают ремонт устройств с бесплатной доставкой на дом.

Для оформления использовано фото The Verge