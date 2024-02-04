Samsung и Qualcomm договорились о многолетних поставках процессоров Snapdragon

Опубликовано 04 февраля 2024, 11:15
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Samsung и Qualcomm договорились о многолетних поставках процессоров SnapdragonЭтими чипами оснастили Galaxy S24
Стало известно о заключении многолетнего контракта между Samsung и Qualcomm на поставку чипов Snapdragon 8, несмотря на высокие баллы SoC Samsung Exynos 2400 Deca-core. Поставки начинаются с 2024 года.
© Qualcomm
Этими процессорами будут оснащены Ultra-модели Samsung Galaxy S и младшие версии, но распространяться это будет на рынки США и Китая.. Согласно заключённому между вендорами контракту, первые модели Samsung, получившие Snapdragon 8, — Galaxy S24.
Известно, что будущие девайсы серий Galaxy S и Z будут работать на базе прикладных чипов Snapdragon, но тоже в зависимости от региона.
«Мы также объявляем о продлении многолетнего соглашения с Samsung, касающегося платформ Snapdragon для флагманских смартфонов Galaxy, начиная с 2024 года. Продление соглашения демонстрирует ценность Snapdragon 8, наше технологическое лидерство и наше успешное долгосрочное стратегическое партнёрство с Samsung», — заявил представитель Qualcomm.
Источник:PhoneArena
Автор:Андрей Кадуков
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