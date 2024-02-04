Samsung и Qualcomm договорились о многолетних поставках процессоров Snapdragon

Этими процессорами будут оснащены Ultra-модели Samsung Galaxy S и младшие версии, но распространяться это будет на рынки США и Китая.. Согласно заключённому между вендорами контракту, первые модели Samsung, получившие Snapdragon 8, — Galaxy S24.

Известно, что будущие девайсы серий Galaxy S и Z будут работать на базе прикладных чипов Snapdragon, но тоже в зависимости от региона.

«Мы также объявляем о продлении многолетнего соглашения с Samsung, касающегося платформ Snapdragon для флагманских смартфонов Galaxy, начиная с 2024 года. Продление соглашения демонстрирует ценность Snapdragon 8, наше технологическое лидерство и наше успешное долгосрочное стратегическое партнёрство с Samsung», — заявил представитель Qualcomm.