Samsung исправила баг с перекрашиванием Луны в фиолетовый на Galaxy S25 Ultra

Опубликовано 20 августа 2025, 18:541 мин.
Samsung исправила баг с перекрашиванием Луны в фиолетовый на Galaxy S25 UltraДа, такие фото дорисовывают программно
Samsung устранила странную проблему с камерой Galaxy S25 Ultra, из-за которой снимки Луны через зум выглядели фиолетовыми. Баг появился в One UI 8 Beta 4 и затрагивал увеличение от 10x до 100x. В Beta 3 этой проблемы не было. Она, как пишут, оказалась связана с ошибкой обработки изображения в алгоритмах зума.
© Соцсети
После жалоб пользователей на форумах Samsung модератор подтвердил баг и пообещал исправление. Теперь обновление One UI 8 Beta 5 (прошивка ZYH6) начала распространяться среди пользователей. Обновление (которое содержит не только исправления цвета Луны) весит около 1,78 ГБ.
Прошивка также включает августовский патч безопасности 2025 года, улучшение стабильности работы девяти системных функций и исправления проблем с Wi-Fi точками доступа и S Pen Air Command.