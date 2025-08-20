Samsung исправила баг с перекрашиванием Луны в фиолетовый на Galaxy S25 Ultra

После жалоб пользователей на форумах Samsung модератор подтвердил баг и пообещал исправление. Теперь обновление One UI 8 Beta 5 (прошивка ZYH6) начала распространяться среди пользователей. Обновление (которое содержит не только исправления цвета Луны) весит около 1,78 ГБ.

Прошивка также включает августовский патч безопасности 2025 года, улучшение стабильности работы девяти системных функций и исправления проблем с Wi-Fi точками доступа и S Pen Air Command.