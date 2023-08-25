Samsung исправила недоразумение с памятью на смартфонах с Android 14

Однако проблема оказалась связана с различием между гигабайтами и гибибайтами в измерении объема памяти. Если гигабайты часто используются для обозначения объема памяти, то гибибайты дают более точное представление. Смартфон с 512 ГБ памяти соответствует примерно 476 ГиБ фактической памяти.

Обновление Android 14 для One UI 6.0 от Samsung исправляет эту ситуацию, точно определяя категорию памяти. Теперь избыточный объем памяти относится к «другим приложениям», а не к системным файлам, что дает пользователям более четкое представление о доступном пространстве. Это обновление получило положительную оценку, обеспечив прозрачность использования хранилища.