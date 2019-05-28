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Samsung готова к повторному запуску продаж гибкого флагмана

Объявят через пару недель
Представитель Samsung Electronics заявил, что точная дата повторного запуска продаж складного Galaxy Fold ещё не определена, но будет объявлена уже через пару недель.

Во-первых, это значит, что все ранние предзаказы на Samsung.com будут автоматически отменены, если только вы не направите специальный запрос. Напомним, что Best Buy отменил предварительные заказы ещё примерно неделю назад.

Во-вторых, Samsung, вероятно, почти справилась с проблемой, из-за которой компании пришлось свернуть выпуск Galaxy Fold. В начале мая представители Samsung говорили, что дефект с экраном устранён и обещали объявить старт продаж в ближайшее время, но промедлили. Вот уже конец мая, а компания берёт себе ещё две недели форы. Надеемся, что на этот раз сроки окончательные.

Инсайдеры предполагают, что повторный релиз Fold может произойти где-то рядом с датой выпуска Galaxy Note10.

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