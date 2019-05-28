Samsung готова к повторному запуску продаж гибкого флагмана

Во-первых, это значит, что все ранние предзаказы на Samsung.com будут автоматически отменены, если только вы не направите специальный запрос. Напомним, что Best Buy отменил предварительные заказы ещё примерно неделю назад.

Во-вторых, Samsung, вероятно, почти справилась с проблемой, из-за которой компании пришлось свернуть выпуск Galaxy Fold. В начале мая представители Samsung говорили, что дефект с экраном устранён и обещали объявить старт продаж в ближайшее время, но промедлили. Вот уже конец мая, а компания берёт себе ещё две недели форы. Надеемся, что на этот раз сроки окончательные.

Инсайдеры предполагают, что повторный релиз Fold может произойти где-то рядом с датой выпуска Galaxy Note10.