Samsung исправила серьезные уязвимости в системе безопасности устройств Galaxy

Опубликовано 09 июня 2024, 23:37
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Samsung исправила серьезные уязвимости в системе безопасности устройств GalaxyОбновитесь
Samsung выпустила июньское обновление безопасности, устраняющее значительные уязвимости в устройствах Galaxy, оснащенных процессорами Exynos. Сотрудничая с исследователями USOM, Samsung выявила и устранила более 24 уязвимостей, некоторые из которых представляли высокий риск для пользовательских данных и целостности системы.
Уязвимости включали в себя повреждение памяти, несанкционированный доступ и потенциальное выполнение кода, что могло позволить злоумышленникам вывести устройства из строя, обойти аутентификацию и выполнить вредоносный код. Эти недостатки угрожали компрометацией конфиденциальных данных и предоставлением злоумышленникам полного контроля над затронутыми устройствами, пишут СМИ.
Оперативные действия Samsung включают в себя подробную документацию и оценку рисков для каждой уязвимости, призывая пользователей и администраторов немедленно установить обновление.