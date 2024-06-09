Samsung исправила серьезные уязвимости в системе безопасности устройств Galaxy

Уязвимости включали в себя повреждение памяти, несанкционированный доступ и потенциальное выполнение кода, что могло позволить злоумышленникам вывести устройства из строя, обойти аутентификацию и выполнить вредоносный код. Эти недостатки угрожали компрометацией конфиденциальных данных и предоставлением злоумышленникам полного контроля над затронутыми устройствами, пишут СМИ.

Оперативные действия Samsung включают в себя подробную документацию и оценку рисков для каждой уязвимости, призывая пользователей и администраторов немедленно установить обновление.